Festiwal Kryminału Granda już niebawem w Poznaniu!

- Rzeczywiście cieszymy się sympatią uczestników festiwalu. Co roku są ich pełne sale. Zależy nam na tym, aby ten festiwal spełniał oczekiwania tych, którzy na niego przychodzą. Wiele osób przyjeżdża spoza Poznania specjalnie na to wydarzenie. Nawet z tak odległych miejsc jak Ełk czy Kraków. Mamy także zaufanych wolontariuszy. Gdy zaczynali pracę, chodzili do gimnazjum, a teraz już prawie kończą studia. Mamy publiczność, którą rozpoznajemy. Przychodzą do nas w odwiedziny, a my czekamy na nich jak na dobrych znajomych