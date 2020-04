Festiwal w Cannes 2020 wciąż pod znakiem zapytania. Europejskie święto filmu odbędzie się online?

Co z festiwalem w Cannes? To jedno z pytań, jakie zadaje sobie wielu miłośników kina. Początkowo tegoroczne wręczenie tych nagród miało odbyć się w maju, jednak z uwagi na wciąż rozwijającą się pandemię koronawirusa, festiwal został przesunięty o miesiąc. Z czasem organizatorzy francuskiej imprezy, cieszącej się niewiele mniejszym prestiżem niż amerykańskie Oscary, podjęli decyzję o przełożenie jej na czerwiec. Szybko okazało się, że i ten termin nie ma racji bytu – 13 kwietnia prezydent Emmanuel Macron poinformował, że zakaz imprez masowych będzie utrzymany przynajmniej do połowy lipca.