Finanse Poznańskiego TBS są prowadzone prawidłowo? "Brak jest przesłanek do zlecania dodatkowego audytu"

- Aktualnie wartość odtworzeniowa lokalu dla Miasta Poznania wynosi 7 698,00 zł. Oznacza to, iż maksymalna stawka czynszu w tych zasobach (klasycznych TBS-ach - przyp. red.) może wynosić 25,66 zł/m2/miesiąc. Po podwyżce stawka czynszu w 97,4p proc. tego zasobu wynosi 17,47 zł, co stanowi 2,7 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, a w pozostałej części tego zasobu tj. dla 2,6 proc. zasobu – wynosi 19,30 zł/m2/miesiąc, co stanowi 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu