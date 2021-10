Finansowy niezbędnik studenta 2021. Jak zarabiać, jak oszczędzać, jak wydawać - by studiować bez zakłóceń i mieć czas na rozrywkę: 4.10.2021 Zbigniew Biskupski

Październik już się zaczął. Dla studentów pierwszego roku to nie tylko start kolejnego etapu nauki, moment wyprowadzki z rodzinnego domu, ale również początek samodzielnego zarządzania pieniędzmi. Krzysztof Szymczak / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Polak-student nie ma lekkiego życia. Duże koszty nauki poza miejscem zamieszkania, to konieczność dorobienia choć paru złotych, a łączenie nauki z pracą, by jeszcze mieć czas na rozrywkę i życie osobiste to nie lada sztuka. W tej sytuacji liczy się każda zarobiona i zaoszczędzona złotówka, a umiejętność zarządzania swoim budżetem jest równie ważna jak pierwsza dobra ocena w indeksie.