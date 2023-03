Firma z Poznania z poważnymi zarzutami. Grozi jej duża kara finansowa. Wprowadzała pacjentów w błąd?

POLMEDIQ z zarzutami

Podczas prowadzonych badań odporności konsumentom składana jest oferta udziału w programie „Krok po zdrowie”. POLMEDIQ oferuje dwa pakiety medyczne, różniące się zakresem świadczonych usług oraz oferowanych towarów. Ceny pakietów mają przy tym uwzględniać rzekomą refundację. Z analizy UOKiK wynika, że konsumenci mogą być wprowadzani w błąd co do istnienia szczególnej korzyści cenowej, a także informacja o możliwości skorzystania z refundacji może wpłynąć na decyzje podejmowane przez klientów.

- Jest to przedstawicielka handlowa określona mianem diagnosty, która wykorzystuje wyniki pacjentów, do zaprezentowania komercyjnej oferty placówki. Co za tym idzie, konsumenci mogą być wprowadzani w błąd odnośnie stanu zdrowia, posiadanych schorzeń oraz dalszej diagnostyki, tylko po to, aby zdecydowali się na zakup oferowanych przez spółkę produktów i usług

Ponadto, jednym z oferowanych przez POLMEDIQ produktów na dolegliwości pacjentów jest wełniany podkład do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Spółka dołącza do niego opracowaną przez siebie instrukcję użytkowania, według której mata służy do magnetoterapii i jest pomocna przy licznych schorzeniach. Tymczasem nie pokrywa się to z danymi producenta podkładu, który nie podaje sugerowanej przez spółkę informacji na temat właściwości magnetycznych produktu. Co za tym idzie, zastosowanie medyczne maty jest dużo węższe niż wskazuje na to sprzedawca.