Firmy planują zwiększyć zatrudnienie. Gdzie warto wysłać CV?

10 wskazówek dla poszukujących pracy. Na to patrzy rekruter

Poszukiwanie pracy nigdy nie powinno ograniczać się do wysyłania CV. Osoby, które próbowały tej metody, wiedzą, że jest ona mało skuteczna. Podpowiadamy, co zrobić, żeby zachęcić rekrutera do kontaktu.