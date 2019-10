Folk Metal Night powraca do Poznania. To już czwarta edycja imprezy!

Czwarta edycja Folk Metal Night obejmuje kilkanaście koncertów organizowanych w klubach w całej Polsce. Jak do tej pory pod banderą projektu wystąpiły takie rozpoznawalne kapele jak choćby Percival Schuttenbach, Diaboł Boruta czy Łysa Góra.

Warto dodać, że FMN to nie tylko okazja, by zapoznać się z twórczością folk metalowych/rockowych zespołów z naszego kraju, ale również z muzyką zagranicznych grup, takich jak czeski Silent Stream Of Goddles Elegy, tunezyjski Ymyrgar i rosyjski Gjeldrune.