Fotowoltaika na oknach Biocentrum. Czy naukowcy pracują w ciemności?

Właśnie w tym obiekcie doszło do montażu paneli fotowoltaicznych w mniej typowym punkcie, czyli na oknach. Zdaniem profesora miejsce, w którym się one pojawiły, jest dość problematyczne. Jak zaznacza, zasłaniają one szyby i uniemożliwiają wpadanie światła słonecznego, a zarazem ciepła do pomieszczeń. W efekcie pracownicy mają wykonywać swoje zadania w stosunkowo ciemnych i chłodniejszych salach.