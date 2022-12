Fryzury idealne na sylwestra! Fale, koki, loki, kitki - czyli z jaką fryzurą przywitać Nowy Rok? [INSPIRACJE] Adrianna Jackowiak

Zastanawiasz się, jaką fryzurę na sylwestra sobie sprawić? Przedstawiamy galerię pełną inspiracji, która sprawdzi się w przypadku włosów krótkich, średnich i długich. Zapoznaj się z naszymi propozycjami fryzury idealnej na sylwestra i wybierz coś dla siebie!

Jaka fryzura na sylwestra? Sylwester dla wielu osób jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Pożegnanie Starego i powitanie Nowego Roku może mieć wielkie znaczenie i często stanowi doskonały pretekst do tego, by lśnić i błyszczeć! Dbamy o to, by w sylwestra wyglądać wyjątkowo: odpowiednia kreacja, makijaż i oczywiście fryzura. Jaka fryzura jest idealna fryzura? Czy to fryzura, która łączy w sobie elegancję i oryginalność? Czy może prosta kitka lub naturalne fale? Jedno jest pewne - musi to być fryzura zgodna z Tobą! Masz się w niej czuć dobrze i wygodnie. Jeżeli chcesz w sylwestra czuć się pięknie i wyjątkowo, koniecznie zajrzyj do naszej galerii - zobacz, jaka fryzura na sylwestra będzie dla ciebie najlepsza.