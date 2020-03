Fundusze Europejskie: Otwarcie szpitala dziecięcego coraz bliżej. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka rośnie

Już od lat było wiadomo, że budynki, w których obecnie działa Specjalistyczny Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu nie przystają do współczesnych standardów. W najgorszej sytuacji jest szpital przy ul. Krysiewicza, mieszczący się w zabytkowych budynkach w ścisłym centrum miasta. Nie dość, że same pomieszczenia są zbyt ciasne i nie nadają się do modernizacji, to sprawę pogarsza jeszcze lokalizacja, utrudniająca chociażby sprawny dojazd karetek, o lądowisku dla helikopterów nie wspominając. Tylko nieco lepiej jest w szpitalu przy ul. Nowowiejskiego czy przy ul. Spornej, gdzie mieści się część poradni medycyny wieku rozwojowego. Ta sytuacja na szczęście wkrótce się zmieni. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka osiągnęła już półmetek.

- To priorytetowa i jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji prowadzona przez wielkopolski samorząd - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości naszego życia, tym bardziej jeśli dotyczy ono małych pacjentów Dzięki realizowanej przez samorząd województwa inwestycji najmłodsi mieszkańcy korzystać będą mogli z najnowocześniejszych form terapii oraz wspólnie z rodzicami uzyskają przyjazne warunki do leczenia - dodaje .

Dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny jest oczywiście kluczowy, jednak leczenie szpitalne wiąże się zawsze z dużym stresem zarówno to dla dziecka, jak i jego rodziców. Dlatego jest niezwykle ważne, by szpital był tak przyjazny jak to tylko możliwe. By to osiągnąć zaprojektowano kolorowe oznaczenia poziomów w szpitalu. Będzie więc m.in. las, kosmos, czy poziom morski. Wystrój sal także będzie tematyczny.

Pokoje będą jednoosobowe, każdy z własną łazienką oraz miejscem dla opiekunów, którzy w komfortowych warunkach będą mogli towarzyszyć małemu pacjentowi w czasie całego leczenia.

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zostanie ukończona pod koniec przyszłego roku.

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka i jego wyposażenie to inwestycja, która będzie kosztowała ponad 426 mln zł. Ponad 237 mln zł z tej kwoty to wsparcie unijne w ramach WRPO 2014+. Pozostała część budżetu inwestycji to pieniądze samorządu województwa wielkopolskiego, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego i dotacja z budżetu państwa.