Fundusze Europejskie: Umowa na budowę obwodnicy Wronek podpisana. Odbiór za dwa lata

Wronki to do tej pory wąskie gardło na mapie drogowej Wielkopolski. Intensywny ruch tranzytowy wiodący przez miasto sprawia, że trasa ta jest nie tylko uciążliwa dla kierowców, ale także utrudnia życie mieszkańcom. Już wkrótce to się zmieni.

- To jest dla nas jedna z tych priorytetowych inwestycji, na którą czekają - z nadzieją na lepszą komunikację - mieszkańcy Wronek. Pozwoli ona rozładować ruch generowany przez duże fabryki, takie jak Amica czy Samsung - podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

We wtorek, 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę obwodnicy Wronek. Umowę sygnowali Paweł Katarzyński - dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Maciej Hewusz - dyrektor Regionu Colas Polska.

W podpisaniu umowy wziął także Wojciech Jankowiak - wicemarszałek województwa wielkopolskiego.