Fundusze UE: Pieniądze z funduszy europejskich rozruszają gospodarkę. Są konkursy

15,045 mln zł to pieniądze, które zostaną rozdysponowane w konkursie na projekt pn. „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”.

Już teraz wiele przedsiębiorstw jest w bardzo trudnym położeniu. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie PKPP „Lewiatan” ponad 70 proc. przewiduje redukcje zatrudnienia. W tej sytuacji pieniądze z unijnych funduszy, które trafią do gospodarki mogą okazać się tym impulsem, który pozwoli jej na nowo nabrać rozpędu.

Epidemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia stały się ciężką próbą dla gospodarek państw Europy. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Środki zapobiegawcze pozwalające walczyć z epidemią sprawiły, że gospodarka niesłychanie zwolniła obroty. Ekonomiści są zgodni, że przez świat przetoczy się kryzys porównywalny z tym z lat 30-tych ubiegłego stulecia. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polski PKB spadnie w porównaniu do ubiegłorocznego o 4, 6 proc.

Na dodatkowe punkty w ocenie konkursowej mogą liczyć m.in. te projekty, które będą przewidywały tworzenie miejsc pracy w branży odnawialnych źródeł energii czy w branżach zaliczonych do inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.

- Szukamy jednego operatora, który rozdysponuje te pieniądze na wsparcie rozpoczynających działalność gospodarczą, równomiernie na terenie całego województwa- informuje Sylwia Wójcik, dyrektorka Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Wnioski konkursowe mogą składać wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i edukacyjnej, a więc m.in. firmy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, ale warunkiem jest uzyskiwanie przez nich co najmniej 2 mln zł rocznego obrotu, będziemy także premiować doświadczenie w realizacji projektów z małymi i średnimi firmami - podkreśla Sylwia Wójcik.

Wyłoniony w konkursie operator będzie wspierał osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, począwszy od diagnozy kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej, przez odpowiednie szkolenia przygotowujące do uruchomienia własnej firmy po dotacje na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe. - To ostatnie pieniądze, które będą wypłacane świeżo upieczonym przedsiębiorcom, pozwalające pokryć część kosztów np. ubezpieczeń społecznych w okresie rozruchu firmy - wyjaśnia dyrektorka DEFS.