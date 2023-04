Gala Osobowość Roku 2022 za nami. Nagrodziliśmy najlepszych w Wielkopolsce! [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Nie spodziewałem się, że w ogóle ktoś mnie nominuje, więc już to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Jako społecznik działam już wiele lat. wcześniej za granicą, teraz w Polsce. To dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i taki napęd, żeby dalej robić to, co robię, czyli pomagać, bo po prostu to lubię - mówił Krzysztof Wąsala, wolontariusz Szlachetnej Paczki z Ostrzeszowa, zdobywca drugiego miejsca w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.