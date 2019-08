Galeria Malta świeci pustkami. Centrum przejdzie modernizację i zmieni swój charakter

Galeria Malta obecna jest na poznańskim rynku od 10 lat. Na początku galeria w sąsiedztwie Jeziora Malta miała mieć bardziej sportową funkcję. Bezpośrednio znad Malty można się do niej dostać specjalną kładką. Trzykondygnacyjny budynek mieścił w sobie 170 sklepów i ogromny parking wielopoziomowy. To w galerii otwarto pierwsze w Poznaniu Multikino o podwyższonym standardzie. Powierzchnia użytkowa odpowiada 20 boiskom do piłki nożnej.

Ciemne chmury nad galerią Malta zebrały się jednak, gdy zakończono budowę Posnanii - galerii w niedalekim sąsiedztwie. Część najemców przeniosła się tam, inni nie przedłużyli umów najmu z Maltą.

Dziś w galerii Malta po wielu halach hula wiatr. Topowe marki zakończyły w niej swoją działalność, a nowe nie pojawiły się. Zaprzestano także organizacji dodatkowych imprez, jak to miało miejsce lata temu. Zmienił się też właściciel obiektu.