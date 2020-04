Galerie handlowe i hotele otwarte od 4 maja 2020 r. Rząd przyspiesza etapy odmrażania gospodarki [NOWE PRAWO]

Wirusolog: Maseczki podczas aktywności fizycznej szkodzą

- Każdy z nas potrzebuje aktywności fizycznej, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych. Zachęcam do niej, bo to jedyne, co nam obecnie zostaje - mówi nam prof. dr hab. n. med. Tomasz Wąsik. Musimy jednak uważać, by w trakcie uprawiania sportu nie narazić się na zarażenie koronawir...