Gdzie na grzyby w sierpniu i wrześniu? Oto lista miejsc w całej Polsce, które polecają grzybiarze

Gdzie na grzyby w Polsce latem?

Sezon na grzyby zaczyna się w Polsce wraz z wakacjami i może potrwać do późnej jesieni. To, jak udane będzie grzybobranie, zależy od pogody. Grzyby lubią ciepło i wilgoć, jeśli więc dni słoneczne przeplatają się z deszczowymi, możemy liczyć na to, że sezon grzybiarski będzie udany.

Tego lata pogodę mamy raczej słoneczną, choć i obfite opady deszczu trafią się od czasu do czasu. Warto wyruszyć na wycieczkę do lasu na poszukiwanie grzybów. To świetny sposób na relaks i zażycie ruchu na świeżym powietrzu. Nie ma powodu by rezygnować z weekendowej wycieczki tylko dlatego, że spadło trochę deszczu – to najlepsza porad na grzyby!

Przygotowaliśmy dla Was poradnik „Gdzie na grzyby w sierpniu i wrześniu”, w którym znajdziecie informacje o sezonowych grzybach i najlepszych miejscach na grzybobranie w każdym z polskich województw.