Gdzie na weekend w Polsce jesienią? 9 niezwykłych miejsc na wypoczynek pełen wrażeń w górach, lasach i nad Bałtykiem

Dla wielu osób jesień oznacza smutny czas pluchy i melancholii, kiedy jedynym ratunkiem przed sezonową depresją jest zestaw 3 x k: koc, kawa i książka. Tymczasem Polska jesienią może być rajem dla turystów, wycieczkowiczów i globtroterów! Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać atrakcji. Co zobaczyć w Polsce jesienią? Przedstawiamy 9 niezwykłych miejsc w lasach, górach, nad jeziorami i nad morzem, w których warto spędzić jesienny weekend lub urlop w Polsce.

Polska jesienią: uroki zwiedzania po sezonie

Na jesienny spacer warto wybrać się do warszawskich Łazienek Królewskich. Słynny park jest o tej porze roku wyjątkowo piękny. Jednak Łazienki to niejedyne miejsce, które warto odwiedzić jesienią. Przedstawiamy 9 urokliwych zakątków w polskich miastach, górach, lasach, a nawet nad morzem i jeziorami, gdzie spędzicie pełen wrażeń i pięknych kolorów jesienny weekend. Wojciech Matusik / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Choć pogoda na razie przypomina raczej lato, chłodniejsze wieczory i powoli zmieniające się kolory liści wskazują, że zbliża się pierwszy dzień jesieni. Jesień w Polsce ma dla turystów i poszukiwaczy przygód wyjątkowo wiele do zaoferowania. Zwiedzanie kraju po sezonie oznacza mniejszy tłok na szlakach i brak kolejek do popularnych atrakcji. Ceny też z reguły są znacząco niższe w niż w lipcu czy sierpniu, kiedy to Polacy tłumnie ruszają na wakacje i urlopy, a właściciele hoteli i restauracji starają się wycisnąć z nich ostatni grosz. Po sezonie szlaki są więc bardziej puste, za to portfele turystów pełniejsze.

Jesienna pogoda także przy odrobinie szczęścia raczej sprzyja niż przeszkadza w uprawianiu turystyki i zażywaniu wypoczynku. Słońce grzeje, ale nie przegrzewa, przyroda wydaje swój łabędzi śpiew przed zimowym snem i pokrywa się niezwykłymi kolorami. Powietrze pachnie żywicą i tą niezwykłą świeżością, która oznacza koniec upałów i rychłe nadejście chłodów. Dlatego nie ma co rezygnować z planów zwiedzania, zagrzebywać się w kocach i czekać na oficjalny powrót lata. Polska jesienią pełna jest miejsc, które warto zobaczyć w czasie weekendu lub urlopu, korzystając z dobrej pogody. Trzeba tylko pamiętać, by zabrać ze sobą sweter (bo bywa chłodno), latarkę (bo ściemnia się szybciej) i płaszcz przeciwdeszczowy (w razie zmiany pogody) i już można wyruszać na poszukiwanie przygód.

Podpowiadamy, gdzie warto pojechać i co zobaczyć jesienią w Polsce. Oto lista 9 niezwykłych miejsc na jesiennej mapie naszego kraju. Tam spędzicie niezapomniany weekend w lesie, w górach, nad jeziorem, a nawet nad Bałtykiem.

Grzyby i kurhany, czyli jesień w Borach Tucholskich

Bory Tucholskie - jeden z najbardziej malowniczych zakątków Polski, zwłaszcza jesienią. Jerzy Gorecki / pixabay.com Bory Tucholskie to jeden z największych krajowych kompleksów leśnych. Trudno o lepsze miejsce do napawania się pięknem przyrody w jesiennej szacie. Okolica wygląda tak, jakby stała w ogniu: liście mienią się odcieniami czerwieni, żółci i pomarańczu, powietrze jest rześkie, a przy słonecznej pogodzie nagrzane i pachnące nie gorzej niż w maju. Bory Tucholskie jesienią stają się rajem dla grzybiarzy. Lasy obfitują w wielką liczbę gatunków grzybów, z których ok. 10% nadaje się do jedzenia dla ludzi. Przypominamy, by zbierać tylko te grzyby, które faktycznie zamierza się zjeść. Jeśli brak pewności, czy dany grzyb jest spożywczy, lepiej go zostawić, niż narazić się na nieprzyjemności.

Bory Tucholskie kryją także atrakcje dla entuzjastów historii, archeologii i wszelkich staroci. Wśród lasów wyrastają tajemnicze kręgi kamienne, które znaleźć można w rezerwacie koło wsi Odry na prawym brzegu Wdy. Kręgom towarzyszą kurhany, które archeolodzy zidentyfikowali jako grobowce ok. 600 Gotów, pochowanych tu w II w. n. e.

Jesienne uroki Kazimierza Dolnego

Rynek i uliczki Kazimierza Dolnego mają nieodparty urok o każdej porze roku. bocian0000, 123RF.com Kazimierz Dolny to jeden z krajowych turystycznych magnesów, jednak to właśnie po sezonie można wreszcie cieszyć się jego urokiem bez towarzystwa tłumu turystów.

To niezwykłe miejsce możemy potraktować jako urbanistyczny odpowiednik gęstych lasów w Borach Tucholskich czy Bieszczadach. Kto nie ma ochoty na obcowanie z naturą w dziczy, może rozkoszować się jesienią, spacerując po Kazimierzu, zwiedzając zabytkowe spichlerze nad Wisłą, a nawet popłynąć promem do pobliskiego zamku w Janowcu.

Między wrześniem a listopadem Kazimierz Dolny nabiera niezwykłego uroku, jego rynek ze studnią, renesansowe kamieniczki i wąskie uliczki zalewa ciepłe, łagodne słońce, a kawa lub herbata zaserwowana w jednej z lokalnych knajpek najlepiej smakuje i rozgrzewa. Czytaj też: Miejscowości w Polsce w sam raz na jesienny weekend. Gdzie rodzima przyroda jest najpiękniejsza?

Lublin na jesień w mieście

W Lublinie jesienią nie brakuje atrakcji. To świetne miejsce na weekendową wycieczkę. Na zdjęciu: jesienne kolory w ogrodzie botanicznym UMSC. Fot. Malgorzata Genca / Polska Press Jesień to też dobra pora na city breaki, czyli krótsze, weekendowe wypady do miast. Nie trzeba wcale jechać gdzieś daleko do Europy, bo dobrze bawić się i wypocząć można także w polskich miastach. Jesienią szczególnie urokliwy jest np. Lublin, który w 2023 r. jest oficjalną Europejską Stolicą Młodzieży i wiele się tu dzieje. Z ważniejszych wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na jesień można wymienić np. Lubelski Festiwal Filmowy, Europejski Festiwal Smaków oraz Festiwal „Otwarte Miasto”.

Najpiękniejsza chyba panorama Lublina rozciąga się z wieży Zamku Lubelskiego. Warto zwiedzić jego piękne wnętrza, na czele z gotycką kaplicą Św. Trójcy. Miłośnicy zabytków powinni też odwiedzić Stary Ratusz, dawną siedzibę Trybunału Koronnego, i przespacerować się po otoczonym uroczymi kamieniczkami Placu Po Farze.

Unikalną atrakcją Lublina jest podziemna Lubelska Trasa Staromiejska, która poprowadzi was przez stare podziemia i piwnice miasta, w których urządzono wystawy historyczne z makietami.

Wieś artystów, czyli Lanckorona

Zabytkowa architektura drewniana w Lanckoronie w barwach jesieni staje się jeszcze bardziej urokliwa i efektowna. Adam Wojnar / Polska Press Wieś Lanckorona pod Kalwarią Zebrzydowską przyciągała dawniej samą śmietankę polskiego światka artystycznego, prawdziwą cyganerię, złożoną z pisarzy i poetów, malarzy i marzycieli, artystów wszelkiego autoramentu. Może to malownicze położenie, zabytkowa architektura, czyste powietrze i urokliwe rękodzieło mieszkańców, a może urok rzucony przez nimfy z legend? Dość, że Lanckorona do dziś jest jednym z najbardziej urokliwych zakątków kraju i jednym z najciekawszych miejsc, jakie ma do zaoferowania Polska jesienią.

Jesienią Lanckorona wypełnia się słońcem i kolorami, a pierzeje jej ryneczku zapełniają stragany z wszelkiego rodzaju rękodziełem, płodami rolnymi i przetworami. Mieszkańcy Lanckorony słyną ze swoich miodów i dżemów, które można przechowywać w wytwarzanych na miejscu kolorowych naczyniach ceramicznych. Lokalne muzeum regionalne dysponuje imponującą kolekcją rękodzieł, otwierającą oczy na bogactwo, ale też praktyczność sztuki ludowej. Kto ma życzenie, może się też zaopatrzyć w dowolną ilość lanckorońskich wyrobów koronkarskich: uroczych chustek, narzut, obrusów czy poszew, misternie zdobionych w filigranowe wzory.

Jesień w uzdrowisku? Świeradów-Zdrój was zachwyci

Okolice Świeradowa-Zdroju jesienią są nie tylko bardzo zdrowe, ale też wyjątkowo malownicze. Marcin Oliva Soto / Polskapresse Jesienią warto pomyśleć o zdrowiu. Najlepiej wypoczywa się i relaksuje w zacisznych polskich uzdrowiskach, których na szczęście nie brakuje. Jednym z najpiękniejszych jest Świeradów-Zdrój w Górach Izerskich.

Tutejszy mikroklimat pomoże wam zregenerować siły po letnich szaleństwach i naładować baterie przed zimą. Bardzo relaksujący jest spacer po pięknym Parku Zdrojowym, w którym zaczyna się szlak prowadzący na pobliski Stóg Izerski (1105 m n.p.m.). Na górę można też wjechać kolejką gondolową – to ekscytujący sposób na podziwianie widoków, które jesienią, gdy liście na drzewach przybierają niemal wszystkie kolory tęczy, są wprost urzekające. W Świeradowie-Zdroju warto też przespacerować się tutejszą ścieżką w chmurach – na szczyt wysokiej na 60 m wieży widokowej Sky Walk prowadzi spiralna kładka długa na niemal kilometr. Można też skrócić sobie drogę powrotną i skorzystać ze zjeżdżalni, długiej na 105 m, która pozwala wrócić z chmur na ziemię w ledwie kilka sekund. Takie wrażenia spodobają się zwłaszcza dzieciom! Zobaczcie, jak może wyglądać taki zjazd:

Jesień nad morzem: bursztynowe plaże w Międzyzdrojach

Na plażach w Międzyzdrojach można się nie tylko wyciszyć i odprężyć, ale i znaleźć piękne bursztyny. Mimamo / pixabay.com Jesienią nad polskim morzem wreszcie robi się luźniej, znikają palisady z parawanów, rozkrzyczane tłumy i niesforne dzieci. Pozostaje za to piękno horyzontu, gdzie niebo styka się z wodą, szum fal i nagrzany słońcem piasek pod stopami.

Międzyzdroje po sezonie to najlepsze miejsce dla tych, którzy nad morzem poszukują wyciszenia i wytchnienia. Właśnie jesienne sztormy wyrzucają na plaże największe i najpiękniejsze bursztyny, których można szukać, pozwalając, by myśli krążyły swobodnie i oderwały się wreszcie od codziennych trosk. W Międzyzdrojach jesienią można jednak nie tylko kontemplować naturę. Fani polskich produkcji filmowych i telewizyjnych mogą przejść się Promenadą Gwiazd pod Hotelem Amber, która stanowi polski odpowiednik Alei Gwiazd w Los Angeles. Swoich idoli, a raczej ich naturalnej wielkości podobizny, mogą też obejrzeć z bliska i bez tremy w Muzeum Figur Woskowych.

Goście spragnieni kontaktu z naturą mogą z kolei odwiedzić Oceanarium, gdzie przyjemne łączy się z pożytecznym: oglądanie niezwykłych morskich zwierząt z przyswajaniem solidnej porcji wiedzy i kształtowaniem postaw proekologicznych. Czytaj też: 19 najpiękniejszych miejsc w Europie na jesień. Niesamowita przyroda, cuda UNESCO, turystyczne skarby. Będziecie zachwyceni

Góry i jaskinie, czyli jesienny weekend w Szczyrku

Szczyrk to świetna baza wypadowa do wycieczek w Beskidy. W mieście odbywa się też wiele imprez sportowych. Na zdjęciu: śląski Runmageddon. bartosz pudełko / polska press grupa Chyba właśnie jesienią chodzi się po górach najprzyjemniej. Niższe temperatury sprzyjają wędrówkom, a piękne jesienne kolory lasów cieszą oczy. Oczywiście, najwięcej turystów wybiera się w Tatry, ale także inne polskie pasma mają turystom wiele do zaoferowania.

Piękny Beskid Śląski i Żywiecki to wprost wymarzone miejsce na weekendowe wycieczki jesienią. Dobrą bazą wypadową jest Szczyrk nad Żylicą, sam w sobie uroczy, z którego wiodą szlaki na Skrzyczne i Klimczok. Góra Skrzyczne (1257 m n.p.m.) wchodzi w skład Korony Góry Polski. Wędrówkę na szczyt zakończyć możecie w malowniczym schronisku PTTK. Jeśli zamiast podniebnych szczytów wolicie podziemne głębie, wybierzcie się z kolei na Klimczok (1117 m n.p.m.). Nieopodal szczytu Trzy Kopce znajduje się wejście do rozległego systemu korytarzy i jaskiń. To prawdziwa gratka dla miłośników grot – łączna długość przejść to ok. 1250 m. Na turystów czeka kilka spektakularnych jaskiń, nazywanych m.in. Salą Ewy, Salą Zbójców, Komnatą Chrystusa i Komnata Nietoperzy.

Polska jesienią: gdzie diabeł pilnuje skarbu, czyli zamek Krzyżtopór

Zamek Krzyżtopór - to tutaj diabeł pilnuje skarbu Monika Śmigielska / pixabay.com Jesień to też październik, zwany czasem straszdziernikiem – to pora dreszczyku i straszenia, zwłaszcza w kinie, której kulminację stanowi Dzień Wszystkich Świętych i / lub Halloween.

Dla spragnionych niezwykłej, paranormalnej atmosfery, idealnym miejscem na jesienny weekend w Polsce jest zamek Krzyżtopór, zlokalizowany w woj. świętokrzyskim, 15 km na południowy zachód od Opatowa. Krzyżtopór to imponująca twierdza, jedna z największych w Europie. Wzniesiono ją w XVII w., czyli wieku żelaza, gdy Polska toczyła liczne wojny obronne. Krzyżtopór jest tak imponujący m.in. dlatego, że nie jest to typowy zamek, lecz pałac, otoczony fortyfikacjami. Do momentu powstania pałacu w Wersalu, to Krzyżtopór był największą tego typu budowlą w Europie! Krzyżtopór nigdy nie został w pełni ukończony. Dziś to malownicze ruiny, przyciągające turystów i fotografów z całej Europy. Dla spragnionych mocniejszych wrażeń organizuje się tu często festiwale ludowe, festyny i wycieczki śladami diabłów i duchów. Zamek uchodzi bowiem za nawiedzony, i to przez samego szatana, który osobiście strzeże jego sekretów. Jakie to sekrety? Prawdopodobnie wielki skarb, którego jednak nikomu nie udało się dotąd odnaleźć. Może dlatego, że diabeł osobiście zatrzaskuje drzwi za każdym, kto znajdzie komnatę ze skarbem, i więzi na wieczność wszystkich śmiałków.

Obejrzyjcie filmik o historii Krzyżtopora:

Jesień nad pięcioma jeziorami – wycieczka do Ostródy

Ostródę otacza aż 5 jezior. To idealne miejsce na jesienny relaks dla miłośników przyrody i spacerów wśród pięknych krajobrazów.



Zdjęcie na licencji CC BY 4.0. Puvent Santhrasagaran, CC BY 4.0 Kolory jesieni rzadko są tak różnorodne i jaskrawe, jak w rozległych lasach woj. warmińsko-mazurskiego. Weekendowa wycieczka na Mazury o tej porze roku to świetny pomysł dla wszystkich miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku.

Możecie się wybrać np. do Ostródy, którą otacza aż 5 jezior. Jest tu co robić: śliczna plaża nad Jeziorem Sajmino zachęca do spacerów, a Jezioro Drwęckie można podziwiać albo z wyjątkowo długiego mola, albo z pokładu statku wycieczkowego, płynącego na trasie łączącej kilka okolicznych zbiorników wodnych.

W samej Ostródzie warto zwiedzić oryginalny, pozbawiony wież zamek krzyżacki, i przespacerować się po promenadzie z fontanną multimedialną i amfiteatrem. Jeśli macie ochotę na nieco dalsze wycieczki, możecie zajrzeć nad Kanał Elbląski. To cud XIX-wiecznej inżynierii, po której do dziś pływają wycieczkowe statki. Na niektórych odcinkach łodzie przeciągane są obok śluz na specjalnych pochylniach – to unikalna okazja, by przeżyć rejs statkiem po trawie! Artykuł powstał we współpracy z Magazynem Travelist. Czytaj też: Co robić w Polsce jesienią? TOP 28 pomysłów na wycieczki dla całej rodziny, od górskich szlaków po nawiedzone zamki