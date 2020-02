Gdzie są najlepsze pączki w Poznaniu? Zobacz ranking 11 pączkarni!

Przekąski do wina. Szybkie i smaczne

Co podać do wina? Jakie przekąski przygotować na imprezę? Czym zaskoczyć naszych gości? Zapytaliśmy o to zielonogórzankę Marzenę Dudę, miłośniczkę dobrej, smacznej i oryginalnej kuchni, która od kilku lat prowadzi bloga kulinarnego "Zacisze Kuchenne". Na stole nie może zabraknąć...