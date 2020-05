Gdzie w Poznaniu najbardziej brakuje zieleni? Są ulice, przy których nie ma praktycznie drzew...

- Poznań przyjął dokument "Adaptacji do zmian klimatu", w którym są wpisane tereny zagrożone. Są nimi Stare Miasto, Łazarz, Wilda, które są terenami, gdzie niedostatek zieleni może bardzo mieć negatywne skutki dla mieszkańców - mówi.

Jak podkreśla, terenów zieleni w najbliższej przestrzeni miejskiej systematycznie nam ubywa.

- Każda działka właściwie jest zabudowywana, a przestrzenie publiczne też ciągle są porządkowane i ta zieleń spontaniczna z terenów miejskich nam ginie. Bo chociaż w ostatnim czasie trochę nowych parków przybyło, są one piękne, to są one uporządkowane, dla dzikiej zieleni nie ma tam miejsca. Nie pomyślano przy ich powstawaniu o retencji, o tym, by można było posadzić więcej drzew – mówi Aneta Mikołajczyk.