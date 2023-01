Gdzie zabrać drugą połówkę na romantyczny walentynkowy wyjazd? Sprawdź te ciekawe miejsca w Polsce Gabriela Puczyłowska

Walentynki zbliżają się do nas wielkimi krokami. Aby ten dzień był niezapomniany warto się trochę postarać. Chcesz celebrować ten czas w wyjątkowy sposób? Poznaj najbardziej romantycznie miejsca w Polsce!

Święto Zakochanych to dzień, który można obchodzić na wiele sposobów. Jednak chyba nic nie cieszy tak, jak wspólnie spędzony czas w miłej atmosferze. W tym roku walentynki wypadają we wtorek. Warto więc wykorzystać wcześniejszy weekend i zabrać połówkę na niezapomnianą randkę. W Polsce można znaleźć wiele ciekawych miejsc, które idealnie nadają się do celebrowania tego święta.