Giełda gier wideo przyciągnęła na Rynek Łazarski miłośników grania

1 października na Rynku Łazarskim można było spotkać wielbicieli gier wideo. Od godz. 10:00 do 15:00 odbywała się tam bowiem giełda gier wideo organizowana przez Będzie Grane, czyli przez sklep z grami na konsole.

Jedną z osób uczestniczących w wydarzeniu był Jakub.

- Przyszedłem tu, bo sam od czasu do czasu grywam na konsoli. Taka giełda z używanymi grami, szczególnie bardzo blisko, na fyrtlu, to dobry pomysł. Kupowanie gier prosto ze sklepu nie należy do najtańszych hobby. Tu jest tym lepiej, że przy okazji samemu można odsprzedać swoje stare tytuły - więc podejrzewam, że to jest duży plus dla tych, którzy nie mają sentymentu do składowania pudełek z grami, które się już ograło - uważa Jakub.