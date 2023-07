Giełda staroci przed M1 w Poznaniu. Co można kupić tam latem? Zobacz zdjęcia! Nicole Młodziejewska

Giełda staroci i pchli targ na parkingu przed Centrum Handlowym M1 odbywa się w każdą niedzielę i niezmiennie co tydzień cieszy się ogromną popularnością. Tłumy poznaniaków i przyjezdnych z okolic przyjeżdżają, by wynaleźć perełki spośród mebli, artykułów gospodarstwa domowego, płyt winylowych i książek. Nie brakuje też zagranicznych środków czystości czy świeżych warzyw i owoców. Zobacz na zdjęciach, co można było znaleźć w niedzielę, 9 lipca, na giełdzie przy M1.