Co niedzielę na parkingu przed Centrum Handlowym M1 w Poznaniu odbywają się giełda staroci i pchli targ. Za każdym razem przyjeżdżają tłumy. Niektórzy nadal nazywają je "rzeźnią", bo wcześniej odbywały się na terenie Starej Rzeźni na Garbarach. Antyki, książki, płyty, kasety, części, naczynia, ale i meble, słodycze i środki czystości - to tylko ułamek tego, co można dostać na cotygodniowym targu. Zobacz zdjęcia --->

Martyna Kamzol