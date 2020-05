Gigantyczna kolejka do szpitala przy Polnej w Poznaniu. Ciężarne pacjentki czekały kilkadziesiąt minut

We wtorek, 12 maja między godz. 7 a 8 do szpitala ginekologiczno-położniczego przy ul. Polnej ustawiła się ogromna kolejka. Czekały w niej kobiety do przyjęcia na oddział oraz te, które miały się stawić w szpitalu na badaniach. Wszystko w dobie stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Wśród pacjentek była też nasza Czytelniczka. Pragnie zachować anonimowość, ale dokładnie opisuje nam całą sytuacją, a na dowód - dołącza zrobione w kolejce zdjęcia. Równocześnie zdjęcia przesłał nam także mieszkaniec Jeżyc, który zwraca uwagę, że wiele osób nie utrzymywało wymaganego odstępu, a niektórzy nie mieli także obowiązkowo zasłoniętych ust i nosa lub robili to niepoprawnie.