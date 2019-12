Gigantyczne korki paraliżują dojazd do mostu Lecha w Poznaniu. Nowa nitka jest już uruchomiona, stara częściowo zamknięta [ZDJĘCIA]

W środę Poznańskie Inwestycje Miejskiej informowały, że wymiana nawierzchni na dojazdach do południowej nitki mostu Lecha rozpocznie się wcześniej – nie w przyszłym tygodniu, ale już w piątek 13 grudnia. Za to w czwartek, 12 grudnia, zmieniła się organizacja ruchu po obu stronach południowej nitki mostu – zarówno od strony ul. Lechickiej jak i ul. Bałtyckiej. Prace będą prowadzone na zewnętrznych pasach, one więc zostały zamknięte - ruch odbywa się ich wewnętrzną częścią.

- Przywrócenie przejezdności na północnej nitce mostu Lecha nie oznacza, że zakończono już na nim wszystkie przewidziane w umowie prace – zapewnia PIM. - Wykonawca ma na ich dokończenie czas do czerwca przyszłego roku, ale deklaruje, że – jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne – będzie dokładał wszelkich starań, by i w tym wypadku prace skończyły się we wcześniejszym terminie.

