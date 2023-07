Gigantyczny wieżowiec w Poznaniu już imponuje. Tak powstaje najwyższy budynek w mieście! Grzegorz Szkiłądź

Trwa budowa najwyższego budynku w Poznaniu. Silver Andersia przy placu Andersa ma osiągnąć wysokość 116 metrów i składać się z 25 kondygnacji. Robert Woźniak

Najwyższy budynek w Poznaniu błyskawicznie pnie się do góry. Gigantyczny wieżowiec w centrum miasta już imponuje, chociaż do końca budowy jeszcze daleko. Silver Andersia będzie mieć 25 kondygnacji i osiągnie wysokość 116 metrów. To będzie architektoniczna wizytówka stolicy Wielkopolski - zapowiada inwestor. Co w tej chwili dzieje się na budowie najwyższego biurowca w mieście? Sprawdź i zobacz najnowsze zdjęcia.