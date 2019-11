"Głos Wielkopolski" dla wielkopolskich seniorów. II Wielkopolskie Forum Seniora odbyło się we wtorek [ZDJĘCIA]

"Głos Wielkopolski" już po raz drugi z myślą o wielkopolskich seniorach organizował Wielkopolskie Forum Seniora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. We wtorek seniorzy licznie stawili się w urzędzie marszałkowskim, by wysłuchać ciekawych wykładów i prelekcji, a także by skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.

– Jeszcze niedawno wydawało się, że diagnozy dotyczące starzenia się Europy nie dotyczą Polski albo chociaż Wielkopolski. Liczby jednak nie kłamią – także w naszym regionie przybywa osób starszych. Rok temu było nas blisko 19,9 proc. – nie zaokrąglam tej liczby, ponieważ dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego za każdą liczbą kryje się konkretny człowiek i jego, ważne dla nas, potrzeby. Więc jeszcze precyzyjniej – było to 696 427 osób. A ponieważ tendencja jest rosnąca, ten rok zakończy jeszcze większe grono seniorów zamieszkujących nasz region – mówił marszałek Marek Woźniak. Czytaj też: Kto dostanie czternastą emeryturę i na jakich zasadach? – II Forum Seniora to dobry przykład wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom osób starszych. Już I Forum przyciągnęło do budynku urzędu marszałkowskiego setki osób z całej Wielkopolski, które skorzystawszy z przedstawionej wówczas oferty, opuszczały go z przekonaniem, że wrócą tu na II Forum. I na pewno tak się stało. Zawsze zapraszamy tu Państwa serdecznie, czujcie się u nas jak u siebie - dodał.

– Forum Seniora organizujemy z myślą o naszych wiernych czytelnikach, którzy po "Głos" sięgają co dzień bardzo chętnie i licznie, dlatego włączamy się w działania na ich rzecz. Chcemy, by to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz wielkopolskich działań prosenioralnych, bo jako lokalny dziennik odpowiadamy na wszelkie potrzeby lokalnych środowisk – mówił Adam Pawłowski, redaktor naczelny "Głosu". Czytaj też: Pieniądze z programu Mama 4+: dla kogo i ile? O podstawowej opiece zdrowotnej, czyli o tym, czego pacjent może oczekiwać w ramach składki na NFZ opowiadała seniorom podczas Forum Magdalena Rozumek z WOW NFZ, a o dobrym słuchu jako o kluczu do komfortowego słyszenia – Anna Bodanka, protetyk słuchu z firmy KIND. Politykę senioralną Samorządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła gościom Jolanta Kucharzak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przed współczesnymi zagrożeniami przestrzegał dojrzałych Wielkopolan st. sierż. Andrzej Karpiński z KW Policji w Poznaniu i Barbara Skowrońska z kancelarii prawnej FILIPIAKBABICZ, zaś tajemnice świata online interesująco zdradzał Leszek Waligóra, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.

Czytaj także: Jak się starać o 500+ dla niepełnosprawnych – Byliśmy uczestnikami I Forum, więc i w tym roku z mężem i znajomymi skorzystaliśmy z zaproszenia – mówi pani Gabriela z Lubonia. – Wszystkie wykłady były bardzo interesujące, ale muszę przyznać, że najbardziej zainteresowała nas prelekcja NFZ. Nie mieliśmy pojęcia, że aż do tylu świadczeń mamy prawo z racji płacenia składek. – Takie imprezy powinny się odbywać co najmniej raz w roku – uważa pani Franciszka z Poznania. – Wszystkie prelekcje były bardzo ciekawe, a spotkanie w tak licznym gronie, to dla nas również możliwość nawiązania nowych kontaktów; na co dzień nie mamy takich możliwości. Dziękujemy!

