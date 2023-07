Główny Inspektorat Sanitarny: właściciele kotów zakażonych ptasią grypą objęci nadzorem epidemiologicznym

Na czym polega nadzór epidemiologiczny?

Zalecenie sanepidu

Sanepid zaleca właścicielom kotów, by unikać bezpośredniego kontaktu z chorym drobiem, padłym ptactwem dzikim i z przedmiotami, na których są ślady ptasich odchodów. Przypomina też o zachowaniu szczególnych zasad sanitarnych takich jak mycie i dezynfekowanie rąk czy butów oraz o zasadach obróbki termicznej mięsa drobiowego.

W przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby należy niezwłocznie zgłosić to do lekarza weterynarii, a w razie pojawienia się niepokojących objawów grypopodobnych - zgłosić się do lekarza.

Źródło: Polskie Radio 24

lena