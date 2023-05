"Godna Praca - Godne Życie". Lewica w Poznaniu uczciła Święto Ludzi Pracy

- Bardzo dużo się mówi o sztucznej inteligencji, ludzie się tym zachwycają. Potencjalnie sztuczna inteligencja może wydawać się, że będzie przynosiła same zalety, do których może należeć optymalizacja pracy, oszczędność kosztów, oszczędność czasu, wygoda dla człowieka, który ją obsługuje, ale sztuczna inteligencja w zasadzie rozwijająca się i która czeka nas w przyszłości może prowadzić do rzeczy, które dotychczas przez ostatnie dziesiątki lat powodowała już znana nam automatyzacja i robotyzacja, może prowadzić do wykluczenia pracowników z rynku pracy, szczególnie tych najniżej wykwalifikowanych, czyli do bezrobocia strukturalnego. Przy nierównym dostępie do technologii może prowadzić do nierówności, może także prowadzić do uzależnienia od technologii i zaniku kompetencji pracowników