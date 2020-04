Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę - sprawdź, jak będą otwarte Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Tesco, Auchan i inne

W Wielką Sobotę wszystkie sklepy i markety będą otwarte krócej niż zwykle. Sprawdź, jak 11 kwietnia 2020 r. otwarte będą sklepy największych sieci handlowych takich jak Lidl, Biedronka, Carreforur, Tesco, Kaufland, Netto itp.

Z powodu wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa ograniczeń większość sieci handlowych zdecydowała się w okresie przed Wielkanocą wydłużyć godziny otwarcia swoich sklepów. Niektóre z nich jak Biedronka czy Lidl są nawet czynne przez całą dobę. Podobnie jednak jak co roku w Wielka Sobotę wszystkie sklepy i markety będą otwarte zdecydowanie krócej niz zwykle. To ukłon w stronę pracowników, aby i oni mieli czas dojechać do swoich domów i przygotować się do świąt wielkanocnych.

Poniżej prezentujemy godziny otwarcia sklepów największych sieci handlowych w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc (7-10 kwietnia 2020 r.) oraz w Wielką Sobotę (11 kwietnia 2020 r.). Warto wcześniej sprawdzić, do której będą otwarte, aby ostatniego dnia nie być zdziwionym, że nasz ulubiony sklep jest zamknięty. Trzeba pamiętać, że oczywiście w Wielkanoc (12 kwietnia 2020 r.) oraz w lany poniedziałek (13 kwietnia 2020 r.) wszystkie duże sklepy i markety będą zamknięte.

Sklepy - godziny otwarcia przed Wielkanocą 2020:

Biedronka

Od 7 do 10 kwietnia: 24h

Wielka Sobota (11 kwietnia): ostatnia płatność za zakupy o godz. 13.55 Lidl

od 7 do 10 kwietnia: 24h lub od 6.00 do 24.00 (w zależności od sklepu)

Wielka Sobota (11 kwietnia): do godz. 13.30 Netto

od 7 do 10 kwietnia: od 6.00 do 24.00

Wielka Sobota (11 kwietnia): od 6.00 do godz. 13.00

Carrefour

od 7 do 10 kwietnia: od 6.30 do 23.00

Wielka Sobota (11 kwietnia): od 6.30 do 13.00 Tesco

od 7 do 10 kwietnia: 24h, od 6.00 do 22.00, 23.00 lub 24.00 (w zależności do sklepu)

Wielka Sobota (11 kwietnia): do godz. 14.00 (sklepy całodobowe) lub do godz. 13.00 (pozostałe)

Kaufland

od 7 do 10 kwietnia: od 6.00 do 24.00

Wielka Sobota (11 kwietnia): od 6.00 do godz. 13.00 Auchan

od 7 do 10 kwietnia: od 6.30 do 21

Wielka Sobota (11 kwietnia): od 6.30 do godz. 13.00 Aldi

od 7 do 10 kwietnia: od 6.00 do 22.00

Wielka Sobota (11 kwietnia): do godz. od 6.00 do 13.00

Dino

od 7 do 10 kwietnia: od 6.30 do 22.00

Wielka Sobota (11 kwietnia): do godz. od 06:00 do 13:30; E. Leclerc

od 7 do 10 kwietnia: od 7.00 do 21.00

Wielka Sobota (11 kwietnia): od godz. 7.00 do godz. 13.30 Żabka

od 7 do 10 kwietnia: od 7.00 do 22.00 lub 6.00 do 23.00 (w zależności od sklepu)

Wielka Sobota (11 kwietnia): od 7.00 do 22.00 lub 6.00 do 23.00 (w zależności od sklepu).

