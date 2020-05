Gol Roberta Lewandowskiego dla Bayernu Monachium z dedykacją dla dzieci z Poznania!

Zobacz też: Lech Poznań: Mija 10 lat od mistrzostwa Polski i ostatniego gola Roberta Lewandowskiego w polskiej lidze. Tak świętował Poznań!

Robert Lewandowski najpierw był pytany o swoich idoli z dzieciństwa i wymienił Alessandro Del Piero i Thiery'ego Henry'ego. Co ciekawe, piłkarz przyznał, że w wyniku ciężkiej pracy role się odwróciły, bo po czasie to wspomnieni piłkarze zwrócili się do naszego rodaka o koszulkę. Snajper Bayernu odpowiedział także o swoim przygotowaniu do wznowienia Bundesligi, jaka jest jego drużyna marzeń, ulubione miejsca na świecie i... ile zrobi pompek.

W rozmowie z dziećmi z cukrzycą nie mogło zabraknąć pytań o słodycze. RL9 zdradził, że kiedyś przed treningiem "pożerał duże ilości słodyczy", a dziś - mając świadomość zdrowego trybu życia - zmienił swoją dietę.