Gołoledź. 15 porad, dzięki którym unikniesz kontuzji, czyli jak się poruszać po lodzie?

1. Chodź powoli (tzw. „chód pingwina”), nie skacz, nie biegaj. Co to jest „chód pingwina”? Ludzie na co dzień chodzą wyprostowani przez co masa ciała jest podzielona równo na dwie nogi. Zdaniem niemieckich chirurgów zwiększa to ryzyko upadku na śliskiej nawierzchni. Radzą by poruszać się jak pingwiny – czyli pochylić się do przodu, aby środek ciężkości znajdował się na nodze która jest z przodu i chodzić małymi (krótkimi) krokami.

Grzegorz Dembinski