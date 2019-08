Google Live View: nowa nawigacja Google Maps dostępna w Polsce! Co daje rozszerzona rzeczywistość?

Jak to wygląda? Zobaczcie na poniższym gifie:

Co jeszcze oferuje Google Live View?

Nowa funkcja to nie tylko łatwiejsza nawigacja, lecz także możliwość dodania do map swoich rezerwacji. W tej zakładcie będzie można zobaczyć listę wszystkich nadchodzących podróży. Dostęp do rezerwacji jest także zapewniony w trybie offline.

Wśród nowych funkcji znalazła sie także możliwość znalezienia restauracji dopasowanych do naszych upodobań. Aplikacja nie dość, że oferuje zakładkę Dopasowane do Ciebie, to jeszcze pozwala na sprawdzenie, jak długo w danym miejscu trzeba czekać na stolik. Za jej pomocą można także dokonać rezerwacji w wybranym lokalu.