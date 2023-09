Gorąco na konferencji posła Sterczewskiego, wywiązała się dyskusja z politykami PiS. "To jest plucie na Polski mundur"

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Franek Sterczewski, zorganizował konferencję dotyczącą filmu Agnieszki Holland "Zielona Granica". Odbywała się ona przed biurem poselskim posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

- Dziś premiera „Zielonej Granicy”, czyli filmy Agnieszki Holland, który opowiada o kryzysie humanitarnym, który od dwóch lat odbywa się na pograniczu polsko-białoruskim - powiedział. - Politycy PiSu robią wszystko, żeby oczerniać film, którego nie widzieli. Nawet deklarują, że nie będą go oglądać - oceniają go, nie widziawszy go wcześniej, co jest śmieszne i żałosne.

- W ostatnim czasie obserwujemy skandaliczne zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy kampanię propagandy i hejtu wobec tego filmu. Widzimy wypowiedzi i próby dyskredytacji tego obrazu, który w haniebnych słowach porównywał film do propagandy z okresu II wojny światowej. Nie możemy się na to zgadzać. Protestujemy przeciwko tej symbolicznej cenzurze, która niestety jest dowodem na to, że jeśli PiS miałby narzędzia jak Viktor Orban, to normalnej cenzury by się nie obawiał - stwierdził poseł. - Nie zgadzamy się na to, żeby politycy, ministrowie czy nawet prezydent ingerowali w wolność słowa i próbowali kneblować usta polskich artystów i artystek - dodał.