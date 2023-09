Góry Bystrzyckie na weekend. Co warto zobaczyć? Jak wejść na Jagodną? Szlaki, ceny noclegów w schroniskach, praktyczne informacje

Najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich? To nie Jagodna

Gdzie leżą Góry Bystrzyckie?

To właśnie od Bystrzycy (miasta i rzeki, wpadającej do Nysy Kłodzkiej) Góry Bystrzyckie biorą swoją nazwę.

Góry Bystrzyckie to jeden z masywów Sudetów Środkowych. Zajmują południowo-zachodnią część Kotliny Kłodzkiej: na południe od Dusznik-Zdroju, Polanicy-Zdroju i Szczytnej, na zachód od Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesia.

Góry Bystrzyckie – idealne na odpoczynek od zgiełku i tłumu

Baza turystyczna regionu Gór Bystrzyckich nie jest przesadnie rozbudowana, a jeśli chodzi o noclegi, turyści mają do dyspozycji kilka schronisk (zob. niżej).

Dzięki temu w Górach Bystrzyckich można się poczuć jak na prawdziwym odludziu i długo wędrować, nie napotykając innych turystów. To sprawia, że Góry Bystrzyckie świetnie nadają się dla osób spragnionych odpoczynku do hałaśliwego, tłocznego życia w mieście, natomiast nie są polecane osobom szukającym luksusów i noclegów w pałacach.

Góry Bystrzyckie charakteryzują się dużym stopniem zalesienia i niskim zaludnieniem. Historycznie stanowiły pogranicze między Śląskiem i Czechami. Warunki do uprawy roli nie są tu sprzyjające, nie rozwinął się też żaden poważny przemysł, więc ludzie nie mieli powodu, by tłumie przybywać w tutejsze lasy.

Najwyższym szczytem Gór Bystrzyckich jest Sasanka (985 m n.p.m.) w masywie Jagodnej. Sama Jagodna (977 m n.p.m.), druga pod względem wysokości, to prawdopodobnie najpopularniejsza góra w regionie. Wznosi się na niej wieża widokowa, a u stóp góry działa schronisko PTTK dla turystów „Jagodna”, przy którym krzyżują się szlaki turystyczne.

Inne ważne szczyty Gór Bystrzyckich to m.in.:

Szlaki piesze w Górach Bystrzyckich

Ja dostać się na najpopularniejszy szczyt Gór Bystrzyckich – Jagodną? Najpopularniejsza trasa wiedzie spod schroniska PTTK „Jagodna” we wsi Spalona. Łatwy niebieski szlak na szczyt góry liczy nieco ponad 4 km i można go pokonać w ok. 1 godz. w jedną stronę.

Szlak na Jagodną - mapa

Jak dojść do schroniska „Jagodna”?

Do samego schroniska „Jagodna” można dostać się na różne sposoby różnymi szlakami. Droga piesza z Bystrzycy Kłodzkiej liczy ok. 12 km i można ją przejść w nieco ponad 2 godz. w jedną stronę.