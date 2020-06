Grabaż z Pidżamy Porno wściekły na TVP Info! Piosenka "Antifa" została wykorzystana bez zgody zespołu

Utwór „Antifa” z płyty „Styropian” punk rockowego zespołu Pidżama Porno został wykorzystany 1 czerwca w odcinku politycznego programu „W tyle wizji” Stanisława Janeckiego i Rafała Ziemkiewicza na antenie TVP Info . Piosenki użyto jako tła do materiału na temat p rotestów, a z czasem również zamieszek i starć z policją w Stanach Zjednoczonych. Mają one związek z głośną sprawą zabójstwa George’a Floyda – 46-letniego Afroamerykanina, który zginął podczas kontrowersyjnej interwencji policji.

Choć zachowanie redakcji TVP Info poirytowało muzyka, to jak podkreślił w jednym z komentarzy pod postem, nie zamierza dochodzić swoich praw w sądzie. – Nie chcę być przez nich przepraszany, mam ich w tyle wizji – podsumował Grabowski, nawiązując do nazwy programu. Warto podkreślić, że utwór „Antifa” był nie tylko jedną z piosenek na studyjnym albumie Pidżamy Porno, ale również ważną częścią słynnej składanki „Muzyka przeciwko rasizmowi” wydanej przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”.

Punk rock walczy z ksenofobią

Lider Pidżamy Porno i Strachy Na Lachy nie od dziś znany jest ze swojego zaangażowania w problem rasizmu, homofobii czy ksenofobii. – Marsz Równości, podobnie jak prawa kobiet, to nie są żadne dziwy, tylko sprawy, które na zachodzie Europy od dawna są czymś oczywistym. My musimy poświęcić nieco więcej czasu, by i u nas zostało to uznane za coś normalnego. Podobnie jak inna ważna sprawa, czyli uchodźcy – mówił Krzysztof „Grabaż” Grabowski w wywiadzie na naszych łamach.