Gran Fondo Poznań wystartował. W Poznaniu i powiecie poznańskim zamknięte są drogi

Wyścig Gran Fondo Poznań 2021 przez miasto powoduje zmianę organizację ruchu w rejonie ulic: Bułgarska, Ptasia, Bukowska, Złotowska, Malwowa, Owcza, Cmentarna, Grunwaldzka już od godz. 7.00. Utrudnień trzeba spodziewać się do godz. 14.00.

Zmiany wprowadzono na zachodniej jezdni ulicy Bułgarskiej w kierunku Górczyna, na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Grunwaldzkiej – będzie ona wyłączona z ruchu w godz. 7:00 – 10:00. Ruch w obydwu kierunkach będzie się odbywał wtedy po wschodniej jezdni ulicy Bułgarskiej. Śluzy dla ruchu poprzecznego zostały wyznaczone na ulicy Marcelińskiej i Łubieńskiej.

Także od godz. 7:00 do 10:00 nie będzie można przejechać południową jezdnią ulicy Bukowskiej w kierunku centrum, do skrzyżowania z ul. Bułgarską. Dla ruchu poprzecznego dostępne będą śluzy na skrzyżowaniach ulicy Bukowskiej z ul. Leśnych Skrzatów, Kolorową, Złotowską, Sławińską oraz na rondzie Złotowska – Skórzewska – Rynkowa.