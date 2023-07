Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Aventador, Porsche 992 GT3 oraz Mclaren 720S, między innymi takie auta marzeń brały udział w już 15. edycji Gran Turismo Polonia. Od poniedziałku, 10 lipca właściciele supersamochodów zawitali do stolicy Wielkopolski, aby wspólnie brać udział w jeździe po Torze Poznań. Łącznie w imprezie bierze udział ok. 100 pojazdów, których wartość przekracza 100 milionów złotych.

Kierowcy zaczęli zjeżdżać się do Poznania już w niedzielne późne popołudnie, jednak oficjalny start imprezy miał miejsce w poniedziałek. Uczestnicy od godziny 10 do 17 wykonywali pokazowe okrążenia na poznańskim torze, po czym wieczorem udali się do hotelu "Andersia", gdzie mieli swoją bazę. Tam fani motoryzacji mogli z bliska zobaczyć auta, które na sam widok powodują dreszcze na całym ciele.