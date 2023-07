Grill lub ognisko w Poznaniu? Tu można je zorganizować legalnie

Jednym z miejsc, w których można zorganizować grilla lub ognisko są cieszące się popularnością tereny nadwarciańskie. Wzdłuż rzeki Warty miasto od kilku lat zezwala na urządzenie takiego pikniku. Organizatorzy grilla lub ogniska powinni jednak pamiętać, by po zakończonej imprezie uporządkować po sobie teren. W tym celu przygotowanych jest 135 dużych pojemników na szkło, odpady zmieszane czy tworzywa sztuczne i papier, a także 16 betonowych koszy na popiół i żar z grilla. Będą one stały nad rzeką do końca września.