Grupa turystów z Poznania uwięziona w płonącej Grecji. "Tu się dzieją dantejskie sceny. Biuro podróży nie reaguje!"

- Na nasze pytanie "co się dzieje" rezydentka biura podróży odpowiedziała, że impreza przy basenie zostanie przeniesiona do sali konferencyjnej. To była totalna ignorancja. Już wtedy nie dało się oddychać, chodziło o zdrowie naszych dzieci. Rezydentka nas po prostu zbyła, mówiła, że informacje o ewakuacji pobliskiej miejscowości to bzdury, że nic takiego nie miało miejsca i że mamy się cieszyć wypoczynkiem - dodaje.