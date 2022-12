Grypa ma typowe objawy. Poznaj je i sprawdź, jak przebiega leczenie infekcji grypowej. Ile trwa grypa i do jakich powikłań może prowadzić?

Objawy grypy

Grypa ma typowe objawy. Zaliczają się do nich:

wysoka temperatura, często powyżej 39 stopni Celsjusza,

dreszcze,

płynny katar,

nudności,

biegunka,

bóle stawów i mięśni,

ból głowy.

W przypadku grypy mogą wystąpić wszystkie z wyżej wymienionych objawów charakterystycznych dla tej choroby. Możesz również mieć nieliczne objawy jak np. bardzo wysoką temperaturę oraz katar i wtedy nie skojarzysz ich z typową grypą. Tym bardziej trzeba udać się wtedy do lekarza, w celu sprawdzenia stanu zdrowia, by nie dopuścić do ryzyka wystąpienia powikłań.