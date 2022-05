Gwałtowny wzrost ostrych zapaleń wątroby u dzieci. Lekarze nie wiedzą z czego on wynika

Prawie 300 zachorowań, 20 krajów, 10 przeszczepów organów i cztery zgony - tak na ten moment można podsumować statystyki nowego nieznanego dotąd ostrego zapalenia wątroby u dzieci. Nieznanego, ponieważ lekarze i eksperci nie potrafią dokładnie określić pochodzenia choroby i przyczyn, które do niej doprowadzają.

– Nie znamy czynnika etiologicznego tej choroby i to nas niepokoi. W prawdzie o to zakażenie podejrzewany jest adenowirus, serotyp 41, ale nie we wszystkich przypadkach udało się to potwierdzić. A poza tym wcześniej adenowirusy, owszem, powodowały zapalenie wątroby, ale o dużo łagodniejszym przebiegu