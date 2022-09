Hala Arena wciąż czeka na remont. Brakuje terminów i wykonawcy. "Trwają prace nad otwarciem nowego postępowania ofertowego"

Po przebudowie obiekt ma pomieścić od 6 tys. podczas wydarzeń sportowych, do nawet 9 tys. widzów, podczas koncertów. Efekt ma być osiągnięty poprzez obniżenie poziomu podłogi o 6 m.

- Zmieni to układ trybun, które obecnie są łukowe i oddalone od parkietu. Wielopoziomowe, mobilne trybuny zostaną usytuowane równolegle do boiska, a ich konstrukcja umożliwi szybkie złożenie części miejsc i pozostawienie pustej płyty parkietu

– mówi Waldemar Kujawiak, Dyrektor ds. Inwestycji Grupy MTP, która zarządza Areną.

Wybudowane zostanie także nowe wejście do budynku od strony placu Olimpijskiego, które w formie amfiteatralnej będzie prowadziło do podziemnej kondygnacji hali. Swoisty amfiteatr będzie służył jako przestrzeń do street artu, mniejszych eventów kulturalnych czy spotkań. Stworzona zostanie strefa gastronomiczna, otwarta także kiedy w hali nie będą odbywały się żadne imprezy.