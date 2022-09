Herbata może chronić przed rozwojem cukrzycy. Jak często należy po nią sięgać? Zobacz, jakie rodzaje herbaty zmniejszą poziom cukru we krwi

Cukrzyca jest uznawana za chorobę cywilizacyjną i jest obecnie jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób metabolicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choruje na nią już 422 miliony osób na całym świecie, a ich liczba cały czas rośnie.

Najczęstszym rodzajem jest cukrzyca typu 2, która polega na tym, że organizm nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości insuliny lub komórki stają się na nią oporne. W konsekwencji wzrasta poziom cukru we krwi, ponieważ insulina odpowiada za jego transport do komórek, w których glukoza zamieniana jest na energię.

Utrzymujący się zbyt wysoki poziom cukru we krwi zaburza funkcjonowanie całego organizmu i prowadzi do uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych, oczu, nerek i nerwów. Taki stan może skutkować wystąpieniem powikłań cukrzycowych i doprowadzi do przedwczesnej śmierci.