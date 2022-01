Historia najstarszej polskiej pracowni lutniczej w Polsce. Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, od pradziadka, aż po prawnuki

Pod nosem Prusaków

Założycielem pracowni był Franciszek Niewczyk, urodzony w 1859 r. w Sowach pod Rawiczem. W jego rękach była też fabryka instrumentów muzycznych we Lwowie. Z wykształcenia był ślusarzem precyzyjnym. Pasję do muzyki odziedziczył po swoim ojcu – Ignacym, którego orkiestra grała na weselach i zabawach. To właśnie w niej, na klarnecie muzykę wygrywał Franciszek, późniejszy członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Fachu natomiast nauczył się od niemieckiego rzemieślnika Heinricha Lange, który pracował w Zgorzelcu. W 1885 r. Franciszek założył w Poznaniu własny warsztat. Umiał naprawiać instrumenty dęte, ale brakowało mu wiedzy w zakresie instrumentów smyczkowych i szarpanych. Fachu zatem uczył się od sprowadzonych do siebie, mistrzów-emerytów z zakładu Langego. Po trzech latach zdał egzamin na czeladnika, a później na mistrza budowy i naprawy instrumentów smyczkowych i dętych. Wtedy mógł już sobie pozwolić na zatrudnienie czeladników.