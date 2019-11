Historia Niepodległej Polski. Te zdjęcia to ikony, które musisz znać

Historia to nie tylko słowa - to także obrazy. Są takie fotografie, które mówią więcej niż 1000 słów i to właśnie one zyskują miano ikon danych czasów lub wydarzeń. Za ich pomocą można opowiedzieć wiele historii, w tym historię Niepodległej Polski. Zobaczcie zdjęcia, które najlepiej ukazują polską rzeczywistość ostatnich 100 lat.

Muzotok - AniKa Dąbrowska: "(...) z Roxy jesteśmy przyjaciółkami" Wideo