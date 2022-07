Historyczne widowiska „Orzeł i Krzyż” ponownie w Murowanej Goślinie. Sprawdź kiedy kolejne spektakle!

Plenerowe show „Orzeł i Krzyż” od lat przyciąga do podpoznańskiej Murowanej Gośliny tłumy widzów. To niespełna dwugodzinny spektakl, podczas którego odgrywane są wybrane legendy i fakty historyczne z dziejów naszego narodu. Narratorem wydarzeń jest Stańczyk, a scenariusz przenosi nas m.in. do czasów założenia państwa Polskiego, bitwy pod Grunwaldem, potopu szwedzkiego, Powstania Wielkopolskiego, życia Jana Pawła II i początków Solidarności. Wszystko to w spektakularnej oprawie, wzbogaconej akrobacjami, popisami jazdy konnej, pirotechniką, mappingiem i pokazami świetlnymi.

Orzeł i Krzyż” to przede wszystkim barwne przedstawienie historii, które łączy pokolenia lokalnej społeczności i przyciąga turystów z całej Polski i nie tylko. Do 2022 roku spektakl obejrzało 68 tysięcy widzów. W tym roku na trybunach zasiadło kolejne 7 tysięcy widzów.

Sezon widowisk „Orzeł i Krzyż” w Parku Dzieje potrwa jeszcze dwa tygodnie. Widzowie będą mogli zobaczyć spektakl w każdy piątek i sobotę, aż do 16 lipca. Bilety na kolejne spektakle są dostępne na stronie www.parkdzieje.pl oraz w punktach stacjonarnych.

Widowiska “Orzeł i krzyż” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sponsorem głównym wydarzenia jest Enea S.A.