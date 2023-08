Hity wakacji 2023. Sprawdźcie, do których krajów Polacy wybierali się najchętniej w lipcu i ile średnio kosztowały wycieczki

Eksperci stworzyli listę 10 krajów, które najchętniej wybierali Polacy na wakacje w lipcu 2023. To prawdziwe hity lata. Wiadomo też, ile średnio kosztuje wypoczynek w tych miejscach, które najbardziej zdrożało i co planują turyści na długi weekend sierpniowy. Przekonajcie się, gdzie warto zaplanować własne wakacje, by wypoczywać za rozsądną cenę.

Nowe badanie zdradza, gdzie Polacy najchętniej jeżdżą na wakacje i ile kosztuje wypoczynek w modnych miejscach

Eksperci Travelplanet.pl sprawdzili, gdzie polscy turyści najchętniej spędzali wakacje w lipcu 2023. Lista najpopularniejszych kierunków może was zaskoczyć. Które kraje Polacy najczęściej wybierają na wakacje? Gdzie wypoczynek jest najtańszy, a gdzie najdroższy? Co planują polscy turyści na długi weekend sierpniowy 2023? Przekonajcie się - prezentujemy wyniki najnowszych analiz ekspertów. Przeanalizowano rezerwacje wycieczek all inclusive z polskimi biurami podróży. Okazało się, że mimo wzrostu cen wypoczynku (przeciętnie o ok. 20 procent, czyli ok. 600 zł), w lipcu 2023 r. na zagraniczny urlop zdecydowało się więcej osób niż rok temu. Przeciętna cena zagranicznych wakacji wyniosła 3300 zł za osobę.

Które kraje były najchętniej wybierane przez Polaków na wakacje w lipcu 2023? Gdzie pobyt kosztował najmniej, a gdzie najwięcej? Jak zmieniły się ceny w porównaniu z sezonem 2022 – w którym kraju wakacje zdrożały najbardziej? Jak wypada Polska w porównaniu do innych krajów? Przekonajcie się! Czytaj też: Najtańsze wycieczki all inclusive na długi weekend sierpniowy 2023. Gdzie polecimy za mniej niż 2 tys. zł?

Wakacyjne hity: 10 krajów, które Polacy najchętniej wybierali na wakacje w lipcu 2023

Miejsce 1: Turcja Wybrana przez 35,4 proc. turystów

Koszt za osobę: 3193 zł

Wzrost ceny: 520 zł Turcja zwyciężyła w rankingu popularności wśród turystów w lipcu 2023. Polaków przyciągają atrakcyjne ceny wycieczek, oferowanych przez nowe biura podróży. Miejsce 2: Grecja Wybrana przez 20,3 proc. turystów

Koszt za osobę: 3529 zł

Wzrost ceny: 723 zł

Popularność Grecji ucierpiała przez pożary na Rodos i Korfu. Większość Polaków, która odwołała swoje wycieczki na Rodos, wybrała wakacje w Turcji lub Bułgarii. Miejsce 3: Egipt Wybrany przez 9,3 proc. turystów

Koszt za osobę: 3219 zł

Wzrost ceny: 660 zł Miejsce 4: Bułgaria Wybrana przez 8,2 proc. turystów

Koszt za osobę: 2431 zł

Wzrost ceny: 388 zł Choć Bułgaria jest najtańszym krajem w zestawieniu, nie zajmuje pierwszego miejsca. Większość Polaków woli wypoczywać w Turcji, Grecji i Egipcie. Miejsce 5: Hiszpania Wybrana przez 5,8 proc. turystów

Koszt za osobę: 3611 zł

Wzrost ceny: 664 zł Miejsce 6: Tunezja Wybrana przez 5,4 proc. turystów

Koszt za osobę: 3139 zł

Wzrost ceny: 796 zł

Miejsce 7: Cypr Wybrany przez 4,0 proc. turystów

Koszt za osobę: 3645 zł

Wzrost ceny: 881 zł Miejsce 8: Albania Wybrana przez 3,2 proc. turystów

Koszt za osobę: 2834 zł

Wzrost ceny: 467 zł Miejsce 9: Wyspy Kanaryjskie Wybrane przez 2,0 proc. turystów

Koszt za osobę: 4425 zł

Wzrost ceny: 776 zł Miejsce 10: Włochy Wybrane przez 1,1 proc. turystów

Koszt za osobę: 3132 zł

Wzrost ceny: 605 zł Wakacje all inclusive w Polsce Wybrane przez 0,4 proc. turystów

Koszt za osobę: 1471 zł

Wzrost ceny: 466 zł Nadal niewiele osób decyduje się na wypoczynek w formule all inclusive w Polsce, choć nadal jest znacznie tańszy od wakacji za granicą.

Najdroższe i najtańsze kraje na wakacje 2023

Który kierunek był w lipcu najtańszy na wakacje all inclusive? W tej kategorii wygrywa Bułgaria – przeciętnie urlop kosztuje tutaj 2431 zł za osobę. Najdroższe są Wyspy Kanaryjskie – 4425 zł za osobę.

Który kierunek zdrożał najbardziej? To Cypr – ceny wakacji podniosły się przeciętnie aż o 881 zł w porównaniu do sezonu 2023. W ujęciu procentowym jednak najbardziej ceny urosły w Polsce – przeciętnie o 46 proc. Właśnie ceny po wprowadzeniu euro zadecydowały o tym, że Chorwacja wypadła z rankingu 10 najchętniej wybieranych przez Polaków krajów na wakacje w lipcu 2023. Do rankingu 10 krajów najczęściej wybieranych przez Polaków na wakacje w lipcu 2023 nie dostała się Chorwacja. Turystów wystraszyły prawdopodobnie ceny, które urosły po przejściu kraju na euro 1 stycznia. Czytaj też: 14 najbardziej niesamowitych atrakcji w Bułgarii, które musicie zobaczyć. Malowidła z odchodów nietoperza, starożytny grobowiec i inne cuda

Co planują Polacy na długi weekend sierpniowy 2023? Tam będzie najtrudniej o nocleg

Szczytem sezonu urlopowego w Polsce jest sierpień. Wtedy właśnie najwięcej Polek i Polaków planuje swój wypoczynek, zarówno za granicą, jak i w kraju.

Plany wakacyjne można też połączyć z długim weekendem, który wypada w środku sierpnia, i w ten sposób niedużym kosztem przedłużyć sobie urlop. Ile trzeba wziąć wolnego w sierpniu, by mieć długi weekend? Długi weekend sierpniowy związany jest z datą 15 sierpnia. To jednocześnie Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP. Jest ustawowo wolne od pracy. W 2023 r. dzień ten wypada we wtorek, co oznacza, że jeśli weźmiemy jeden dzień urlopu na poniedziałek 14 sierpnia, będziemy mieli długi, bo aż 4-dniowy weekend. Analitycy portalu bookingowego Noclegowo.pl na podstawie stanu rezerwacji noclegów sprawdzili, jak wyglądają plany Polaków na długi weekend sierpniowy 2023.

Według nich, w długi weekend sierpniowy może być tłoczno w najpopularniejszych polskich kurortach. Dobra pogoda i stosunkowo niskie ceny wypoczynku w kraju spowodują, że będzie trudno o rezerwację miejsca w ostatniej chwili i lepiej zaplanować urlop z wyprzedzeniem.

- W przypadku weekendu sierpniowego z bazy turystycznej korzystać będą nie tylko ci, którzy aktualnie przebywają na wakacjach, ale również osoby planujące wyłącznie krótszy urlop, zatem o miejsca w wielu popularnych lokalizacjach może być trudno – mówi Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Ok. 60 proc. turystów nie zamierza łączyć długiego weekendu sierpniowego z urlopem czy dłuższymi wakacjami. Polacy ograniczą się do 4-dniowego wypoczynku, który spędzą najczęściej z całą rodziną (rezerwacje rodzin z dziećmi stanowią ok. 43 proc. całości). Gdzie może być najtłoczniej w sierpniu 2023? Noclegowo.pl wskazuje, że największym zainteresowaniem wśród turystów rezerwujących noclegi na długi weekend sierpniowy cieszą się: Trójmiasto Zakopane Świnoujście Kołobrzeg Kraków Procentowo to właśnie wakacje w Polsce zdrożały najbardziej. Mimo to Polacy planują spędzić długi weekend sierpniowy poza domem. W długi weekend sierpniowy 2023 Polacy zamierzają wypoczywać przede wszystkim nad morzem i w Tatrach. Trójmiasto i Zakopane mogą spodziewać się prawdziwego oblężenia.