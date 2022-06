„Horoskop” chorobowy. Czy twój znak zodiaku musi szczególnie uważać na swoje zdrowie? Sprawdź, na jakie choroby możesz być podatny Marta Siesicka-Osiak

Czy miesiąc narodzin wpływa na to, na co chorujemy? Okazuje się, że tak. Dane pokazują, że osoby urodzone w określonym czasie częściej borykają się z różnymi przypadłościami. To prawdziwy horoskop chorobowy! Wiedza nie płynie jednak z gwiazd, tylko ze statystyki. Sprawdź, co wyniki badań mówią na temat twojego miesiąca urodzenia.