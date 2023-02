Horrendalne opłaty za wywóz śmieci w Wielkopolsce. Związki nie wszystkim się opłaciły. "Koszty są większe i zapewne taniej nie będzie"

Ustawa śmieciowa zmieniła zasady gry

Gminy przejęły obowiązek organizacji wywozu odpadów, aby śmieci wszystkich mieszkańców były odbierane i ukrócić proceder nielegalnego pozbywania się ich w lasach, na nielegalnych składowiskach, czy palenia nimi w piecach. To one także pobierają za to opłaty. W ten sposób to gminy przejęły kontrolę nad rynkiem wywozu odpadów, wybierając firmy wywożące odpady w przetargu.

Dodatkowo ustawa miała zachęcać do segregowania śmieci, aby móc je ponownie wykorzystywać. Później zmieniło się to w obowiązek, którego niespełnianie słono kosztuje – gminy żądają często dwukrotności stawki za odbiór nieposegregowanych odpadów.

Wiele samorządów przystąpiło do związków międzygminnych, których zadaniem było przetwarzanie odpadów i zarządzały one regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów, gdzie gminy obowiązkowo musiały swoje odpady zwozić. Często to także one ogłaszały rozstrzygały przetargi na odbiór i wywóz odpadów. Tak było między innymi w przypadku Związku Międzygminnego Gospodarowanie Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP).